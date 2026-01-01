Министърът на културата Евтим Милошев даде разяснение пред депутатите за филма „Да бъдем себе си“, финансиран от Национален фонд "Култура".

Възраждане поиска сметка за LGBTQ+ филм, заснет в столично училище

Филмът е първият от трилогията "Да бъдем заедно". В началото на юли Министерството на образованието и науката (МОН) е назначило проверка по случая със заснемането на филма с участието на ученици от 30. СУ „Братя Миладинови“ и 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ в София. Министърът на образованието проф. Георги Вълчев от парламентарната трибуна обясни, че в МОН е постъпил устен сигнал за заснемане на сцени с тематика, свързана със сексуалната ориентация, в които ученици са участвали като статисти.

МОН проверява филм с ученици след сигнал за сцени, свързани със сексуалната ориентация

Ангел Янчев от "Възраждане" каза от трибуната, че в края на 2025 година управителният съвет на НФК е финансирал проекта. Янчев цитира Закона за предучилищното образование, според който категорично се забранява извършване на пропаганда, популялизиране на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация или определена полова идентичност, различна от биологичната в училищните институции.

"Счита ли Министерство на културата, че одобряването на финансиране от НФК на проекта на филма, сниман в партньорство с училище и предвиждащо разпространение сред ученици, е съобразено с действащата нормативна уредба", запита Янчев.

Милошев обясни, че на 11 август миналата година НФК е обявил прием на проектни предложения на програма "Дебюти" за младежи, започващи своя професионален път. Филмът е одобрен за финансиране в направление "Екранни изкуства" - режисьорски дебют с игрален късометражен филм, представляващ първи или втори професионален неучебен опит на режисьора- дебютант. Филмът разглежда теми с личностното развитие, вътрешните конфликти, приемането на различията, пред които са изправени младите в съвременното общество, каза Милошев. Проектът е предложен за пълно финансиране. За реализация на проекта е предоставено финансиране от 25 000 лева.

"Съгласно разпоредбите за Закона за закрила и развитие на културата, НФК е самостоятелно юридическо лице към министъра на културата, което осъществява своята дейност при условията на творческа независимост", каза още Милошев. Решенията за предоставяне на финансова подкрепа от фонда се основават на експертна оценка, извършена от независими комисии.

"По отношение на въпросите, свързани с евентуалното предоставяне на темата в образователна среда и училищен контекст, МК може да направи единствено нещо - да сезира регионалното управление на образованието за извършване на проверка в рамките на неговата компетентност", обясни още културният министър.

Милошев каза още, че няма законово правомощие, в качеството си на министър, да упражнява пряк контрол, а НФК е самостоятелно юридическо лице с оперативна и творческа независимост. "Не можем да изискаме от министъра контрол, който законът не е предвидил, ако обществото и парламента смятат, че министърът трябва да има повече контролни правомощия, това следва да стане чрез законодателна промяна в тази зала. Готов съм да участвам в такъв дебат, но трябва да се знае, че правилният баланс трябва да бъде винаги между отчетността и творческата независимост", завърши той.