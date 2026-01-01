Министерството на образованието и науката (МОН) е назначило проверка по случая със заснемането на късометражен филм с участието на ученици от 30. СУ „Братя Миладинови“ и 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ в София. Това съобщи министърът на образованието проф. Георги Вълчев от парламентарната трибуна.

По думите му проверката се очаква да приключи до три-четири дни.

Министърът обясни, че в МОН е постъпил устен сигнал за заснемане на сцени с тематика, свързана със сексуалната ориентация, в които ученици са участвали като статисти.

В хода на проверката е установено, че режисьорът е отправил писмено искане до директорите на двете училища за безвъзмездно заснемане на сцени от откъс на късометражен филм. От своя страна директорите са поискали разрешение от кмета на район „Възраждане“ към Столичната община за безвъзмездно използване на училищната база.

Според информацията, с която разполага МОН, учениците са били привлечени като статисти, а снимките са проведени по време на междучасия в коридорите на двете училища.

Министърът посочи още, че кметът на район „Възраждане“ е разрешил с писма безвъзмездното заснемане на филмовата продукция.

„Възраждане“ поиска сметка за LGBTQ+ филм, заснет в столично училище

По думите му на проверяващата комисия не е била предоставена кореспонденция, от която да стане ясно дали е било поискано разрешение от Регионалното управление на образованието – София-град за участието на ученици като статисти.

Министърът отбеляза, че в действащата нормативна уредба няма изрично задължение директорите да уведомяват РУО в подобни случаи, но МОН ще подготви указания, с които да бъде въведена такава практика.

По думите му е установено още, че предложението ученици да участват като статисти е дошло от екипа на филмовата продукция чрез електронен формуляр, представен по време на среща с част от творческия екип.

По-рано днес от „Възраждане“ съобщиха, че са получили сигнал, според който късометражният филм „Да бъдем себе си“ е заснет в 30. СУ „Братя Миладинови“. От партията заявиха, че след проверка са установили, че през ноември 2025 г. проектът е получил финансиране в размер на 25 хил. лева от Национален фонд „Култура“. Според тях в проектната документация е посочено, че филмът е насочен към LGBTQ+ общността и е предвидено да бъде разпространяван както по време на Sofia Pride, така и сред гимназисти в българските училища.

От „Възраждане“ твърдят още, че е нарушен Законът за предучилищното и училищното образование, тъй като сюжетът включва нетрадиционна сексуална връзка между момчета ученици. От партията обявиха, че ще потърсят отговори от компетентните институции, включително от Столичната община.