„Възраждане“ е получила сигнал, че късометражният филм „Да бъдем себе си“ е заснет в 30-о средно училище „Братя Миладинови“ в София. Проучването на партията по темата започнало след сигнал от гражданин и показало, че през ноември 2025 г., когато Мариан Бачев е бил министър на културата, Национален фонд „Култура“ е одобрил финансирането на филма с 25 хиляди лева.

По данни на партията, в проекта било посочено, че аудиторията, която се търси, е сред LGBTQ+ общността и филмът щял да бъде разпространен не само на София Прайд, но и сред гимназисти в българските училища, като е посочена целева група от 10 00 ученици.

МОН проверява заснемането на филм с ученици след сигнал за сцени със сексуална ориентация

Според депутатите от „Възраждане“ е нарушен Законът за училищното и предучилищното образование, тъй като в сюжета на филма имало нетрадиционна сексуална връзка между момчета, ученици.

От партията се заканиха да потърсят отговори от компетентните институции, в това число и Столична община. Министерството на образованието и науката е назначило проверка по случая.