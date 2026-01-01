Наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха снощи живота на две възрастни жени в отдалечен планински район в северозападната част на Испания, ранени са и две бебета, съобщиха испанските власти, цитирани от Ройтерс.

⚠️⛈️ Al menos dos muertos, varios heridos y desaparecidos por una riada en Manzanedo de Valdueza, Comarca del #ElBierzo ( #León), debido a las fuertes #tormentas. #FMA @eldiarioes pic.twitter.com/HVUdkSNlwo — InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) August 15, 2026

Смъртта на двете жени, на възраст съответно около 60 и 80 години, бе потвърдена от службите за спешна помощ на автономната област Кастилия и Леон след бедствието, връхлетяло късно в събота вечерта селището Мансанедо де Валдуеса, близо до град Понтеведра.

Двете бебета са получили медицинска помощ за натъртвания, добавиха властите.

Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в същото населено място, по-късно е бил открит невредим.

Испанската служба за гражданска защита отправи за днес предупреждения за жълт код на опасност от бури и проливни дъждове в общо 7 региона в централната и северната част на Испания.

Прогнозите за наводнения идват след продължилите седмици наред рекордно високи температури, които доведоха до многобройни опустошителни горски пожари, отбелязва Ройтерс.