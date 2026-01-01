Таксиметров автомобил и мотоциклет се сблъскаха тази вечер в района на Централните хали в София. При инцидента е пострадал водачът на мотора, като на място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация, съобщена от очевидци в социалните мрежи, произшествието е станало, докато таксито е извършвало маневра за обратен завой. Твърди се, че в този момент е последвал ударът с мотоциклета, който се е движел с около 30 км/ч.

Свидетели на мястото посочват, че няма загинали при сблъсъка. На пострадалия моторист е поставена шина.

Към момента няма официални данни от властите за точните причини, довели до инцидента.

Движението в района беше временно затруднено до приключване на огледа.