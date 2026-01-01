Социалдемократическата партия (СДП) - най-голямата хърватска опозиционна партия, е започнала процедура за гласуване на вот на недоверие срещу правителството на Андрей Пленкович, предаде хърватската национална телевизия ХРТ.

Парламентарната група на СДП трябва да събере подписите на най-малко една пета от народните представители, за да бъде гласуването на вот на недоверие възможно. От партията призоваха всички представители на опозиционните парламентарни партии и независимите депутати да се включат в подписката.

В съобщение на СДП се посочва, че партията е приела редица политически и оперативни заключения, свързани с незаконното депониране на опасни отпадъци в град Госпич, Западна Хърватия. Според тях случаят не е изолиран инцидент, а последица от дългогодишно отслабване на системата за защита на околната среда и липсата на отговорност на отговорните институции.

Въпреки че за незаконното депо в Госпич, както и за други подобни депа в Хърватия, е било писано и преди, случаят в Лика привлече общественото внимание по-рано този месец, когато хърватската антикорупционна служба (УСКОК) публикува констатации и експертно становище на специалист по опазване на околната среда за обекта на индустриалния комплекс в Госпич, заедно с допълнение към този доклад, всички изготвени от Факултета по геотехническо инженерство към Загребския университет, припомня ХИНА.

Установено е, че обектът съдържа около 37 хиляди тона отпадъци с различен състав и свойства, включително опасни или екотоксични отпадъци. Анализите потвърдиха изключително високи концентрации на вредни вещества, включително мед, цинк, олово и антимон.

Според СДП евентуалната смяна на министъра на околната среда не би била достатъчно добро решение. Те искат правителството да задейства спешно премахване на отпадъка в Госпич с участието на независими експерти. По думите им е необходимо поставяне на водонепропусклив покрив над сметището, да се изготви програма за премахване на отпадъка и да се състави експертна група, включваща независими учени, представители на местната общност и граждански инициативи.

Очаква се днес депутатите да обсъдят въпроса в Госпич на извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда и опазване на природата, свикано от нейния председател Душица Радойчич от опозиционната партия „Можем!“. Опозицията обаче също призовава за извънредно парламентарно заседание.