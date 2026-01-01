Брюксел настоява Великобритания да повиши митата върху китайските автомобили и да сближи търговската си политика с тази на Европейския съюз, за да избегне ограничения за британския износ, произтичащи от стратегията „Произведено в Европа“, съобщава в. „Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс.

В отговор на настояванията на Лондон за равнопоставено третиране на британските стоки ЕС е посочил, че най-доброто решение би било Великобритания да се присъедини към митническия съюз на ЕС, пише вестникът, позовавайки се на двама източници.

„Митническият съюз би решил повечето от проблемите, свързани с „Произведено в Европа“, както и въпроса с различията в митата, които пораждат опасения, че китайски компании могат да заобикалят европейските мита, като насочват стоките си през Великобритания“, заяви представител на ЕС пред „Файненшъл таймс“.

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Великобритания уточни, че определя търговските си мерки независимо и единствено въз основа на икономическите интереси на страната и на индустрията. „Въпреки това Европа и Великобритания са изправени пред множество еднакви предизвикателства, поради което е от жизненоважно значение да защитаваме търговските потоци между нас“, заяви говорител на британското правителство.

Британският премиер Анди Бърнам заяви тази седмица, че ще настоява Великобритания да бъде разглеждана като „надежден партньор“ в рамките на предложените от ЕС правила „Произведено в Европа“. Той предупреди, че изключването на страната от тях може да навреди на британската автомобилна индустрия.

Стратегията на Брюксел „Произведено в Европа“ има за цел да ограничи зависимостта на ЕС от китайски компоненти, като насърчава използването на стоки и части, произведени в Общността. Това поражда опасения в британската автомобилна индустрия, която доставя компоненти за производствени вериги в ЕС и продава автомобили на европейския пазар.

Пред Европейския парламент този месец председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще използва всички налични инструменти, за да намали „неустойчивия“ си търговски дефицит с Китай.