Руска атака с дронове срещу Киев рани човек и нанесе щети в два района на града, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ.

"Дрон се разби в нежилищна сграда в Соломянски район", написа в Телеграм кметът Виталий Кличко.

Той добави, че е обявена тревога за ракетно нападение и призова жителите на столицата да се скрият в бомбоубежищата.

Малко след това Киевската военна администрация съобщи, че сграда от нежилищен тип в Подилски район е пострадала при удар, а в Соломянски район върху 25-етажна жилищна сграда са паднали отломки.

Според военната администрация има данни за един ранен, който в момента получава медицинска помощ.

В нощта срещу вчерашния ден при руска атака срещу Киев загинаха двама души, а девет бяха ранени, припомня Укринформ.

РУСИЯ СЪОБЩИ, ЧЕ Е УДАРИЛА ВОЕННИ И ЛОГИСТИЧНИ ЦЕЛИ В УКРАЙНА

Руското Министерство на отбраната, от своя страна, съобщи, че силите му са атакували тази нощ цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Ведомството допълни, че при ударите са поразени обект за сглобяване и съхранение на дронове в Киевска област, логистични хъбове в Одеска област и пристанищна инфраструктура в Рени.

Според Министерството руските сили са ударили и товарен кораб, превозващ стоки с военна и двойна употреба в пристанище Одеса.

ОСЕМ РАНЕНИ И ЕДИН УБИТ ПРИ УКРАИНСКИ АТАКИ С ДРОНОВЕ В РУСИЯ

Осем души, сред тях дете, бяха ранени при украинска атака с дронове в руската Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских.

Той обяви в Телеграм, че при нападението е пострадала индустриална и гражданска инфраструктура.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг гражданин е бил ранен при украинска атака с дронове през изминалата нощ, съобщи регионалният оперативен щаб.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев обяви, че тази нощ подразделенията на руската протитовъздушна отбрана са унищожили 88 дрона над областния център и над още най-малко шест района. Във Воронеж са ранени четирима души, а жилищни сгради, автомобили и промишлени обекти са пострадали, каза той.

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи в Телеграм, че противовъздушната отбрана и мобилни артилерийски групи отблъскват "масирана" атака с дронове срещу областта.

По думите му е атакуван промишлен обект, но засега няма данни за жертви. Спешни екипи работят на мястото.

РУСКА РАФИНЕРИЯ СПРЯ РАБОТА ЗАРАДИ УКРАИНСКА АТАКА

Противовъздушната отбрана в руската Ростовска област докладва за около 50 свалени украински дрона над областта през изминалата нощ, като при атаката е пострадала петролната рафинерия в град Новошахтинск, съобщи губернаторът Юрий Слюсар.

По думите му нападението е наложило предприятието временно да спре работа.