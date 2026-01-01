Над 50 държави-членки на ООН отправиха официален призив към Руската федерация за пълно и незабавно прекратяване на огъня. Този ход цели да принуди Москва да започне съдържателни мирни преговори на фона на ескалиращите атаки срещу цивилно население и инфраструктура в Украйна.

Призивът е част от съвместна декларация, разпространена преди заседание на Съвета за сигурност на ООН, съобщи Укринформ. Документът беше представен от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

Основни искания и принципи в декларацията

В текста се акцентира върху солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на Устава на ООН. Това включва зачитане на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и тяхното законно право на самоотбрана.

Държавите-подписали изразяват „дълбока загриженост“ от ескалацията на руските нападения, които според данни на ООН са довели до рекорден брой цивилни жертви през последните месеци. „Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население“, се посочва в документа.

Особено безпокойство предизвикват и руските атаки в Черно море, които възпрепятстват износа на украинско зърно. Според декларацията това представлява пряка заплаха за световната продоволствена сигурност, като страните подкрепят усилията за гарантиране на свободата на корабоплаването.

Конкретни стъпки към мир

В декларацията се припомня, че от март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. „Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир“, се настоява в текста.

„Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да прекрати агресията си, да се съгласи на прекратяване на огъня и да участва пълноценно в преговори“, гласи общата позиция. Освен това се настоява Русия незабавно да върне всички незаконно задържани и депортирани цивилни, включително деца, както и военнопленниците.

Под документа са се подписали повечето европейски държави, както и Австралия, Канада, Израел, Япония и Южна Корея. Този дипломатически ход идва след поредица от срещи на високо равнище, целящи да увеличат международния натиск върху Москва за прекратяване на войната.