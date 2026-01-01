Първи коментари след като Централната избирателна комисия изтегли жребия за номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

"Много съм щастлив от този номер – номер 4. Четирилистната детелина е една", каза пред журналисти журналистът и университетски преподаваел Константин Вълков, който заедно с Александрина Пендачанска оглави Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Няма да правя анализ на номера. Мисля, че всички друго участници са специалисти по нумерология и ще го направят. Мога да кажа само, че нашият коронен номер на кампанията е да я спечелим. Така че, със сигурност ще я спечелим“, добави Вълков.

На въпрос как се надават да спечелят въпросната кампания, той отговори: „С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“.

Президентски избори: Кой с кой номер ще е в бюлетината

„За нас номерът не е от значение, винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред. Въпреки това влизаме в кампанията считайки, че българските граждани трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим, като на първо място отидем на балотаж и след това победа“, пък заяви Цончо Ганев от партия „Възраждане“, която стои зад кандидатурата на Костадин Костадинов и Перът Волгин. Жребият отреди тяхната бюлетина да е с номер 11.

Дерматологът Емил Стоименов, който е съпредседател на ИК за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидатпрезидентска двойка, коментира, че №25 означава, че „на 25-и октомври ще гласуваме с №25. „Апелираме всички това да направят. Вярваме, че г-жа Йотова и г-н Вълчев ще водят България по европейския ѝ път без да загърбват националните интереси“, добави той.

Крум Зарков, председател на БСП, добави: „Имаме ясен номер. Имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25-и октомври. Успех на всички“.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който ще се яви с бюлетина номер 9, коментира, че точно преди 10 години се е кандидатирал за първи път за кмет на Общината. Тогава изборите са били на 25 октомври с балотаж на 1 ноември.

„Всички знаете колко знаков е за мен 1 ноември като събирателен образ на всички българи и тази българщина, която ни е превела през най-тъмните моменти на историята. Тогава победих на балотажа с номер 9. Така че, този номер ми е познат и успешен. Въпреки че сега няма шансове, както медиите показват през последните два месеца, аз вярвам, че България има възможност да рестартира нещо, което много ни трови, а именно големите тъмни петна на картата с демографски проблеми“, каза Симеонов.

Той добави, че Елин Пелин сме една от петте общини с положителна демография. По негова Общината дава до 10 000 евро на семейство за трето и всяко следващо дете. „Това е най-малкото нещо, което даваме. По-важното е, че създаваме условия на младите семейства да се чувстват достатъчно стабилни, за да имат желание да създават семейства и децата да ги раждат и отглеждат в Община Елин“, каза още Симеонов.

Историкът и доцент към Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към БАН Георги Димов, ще се яви на изборите с бюлетина номер 1. Той коментира, че държавата ни е „центърът на Балканите и заслужава много добър живот“.

„Ние правим всичко за България. Има хора, които живеят за тази държава. Нашите сънародници виждате как живеят - повишаване на цените на горивата, на храните. Нещата са много сериозни. България трябва да се върне като център на Балканите, трябва да бъде велика държава. Трябва да върнем политиката да работи за българския народ. Ние сме суверенна партия, а суверенът е народът, в който трябва да се върне всичко и да живее добре, за да не останем само територия до няколко години. Виждате, че демографията е като некролог. От нас зависи да не изчезнем като народ – със сериозна, интелигентна, конкретна политика и решения“, добави доц. Димов.

„Последните ще бъдат първи“, категорични бяха Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, които ще се явят с бюлетина номер 27. Те носеха бесилка, която по думите им трябва да послужи за урок на „всички крадци и българоубийци“. Според Ангелов, ако бъде избран за президент, „горко и тежко на тези, които се смеят в последно време“.