Историческа следа, която разкрива мащаба и значението на средновековния Русокастро, откриха археолози. В югозападния ъгъл на древния град са намерени данни за производство на луксозни стъклени предмети, съобщиха от Регионалния исторически музей В Бургас.

Сред находките са камъни с полепнало по тях стъкло, производствен брак, части от поти и суровина - фрагменти от стъкло в зелен и син цвят, използвани при изработката на различни предмети.

Регионален исторически музей-Бургас

Археолозите смятат, че откритите следи са свързани с работилници, в които са се изработвали стъклени гривни, кандила и други съдове. Според досегашните данни ателиетата са функционирали през XIII - началото на XIV век.

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Откритието е особено интересно, защото показва, че Русокастро не е бил просто средновековна крепост, а голям производствен и градски център, в който са се развивали специализирани занаяти.

Стъклото има хилядолетна история, като първите сведения за производството му идват от Месопотамия и Египет още през III–II хилядолетие пр. Хр. По-късно технологията се развива значително, а през Средновековието Византия се превръща в един от водещите центрове за производство на луксозно стъкло.

В края на XIII век особена известност придобива и венецианското стъкло, произвеждано на остров Мурано. В Русокастро археолозите допускат, че са изработвани предмети от вече готово стъкло, което е било допълнително нагрявано и формовано. Това е различно от първичното производство на стъкло от кварцов пясък, сода и варовик.

Регионален исторически музей-Бургас

Следите от стъклопроизводство поставят Русокастро сред средновековните селища в днешните български земи, за които има данни за този специализиран занаят. Подобни находки са известни още от Преслав, Търново, Берое и други центрове.

Регионален исторически музей-Бургас

Разкопките в Русокастро се извършват от Регионалния исторически музей-Бургас, с финансиране от Министерския съвет и Община Камено. От 2025 г. Русокастро е включен в списъка на приоритетните за България археологически обекти, свързани с развитието на националния културен туризъм.

Регионален исторически музей-Бургас

Новото откритие добавя още една впечатляваща страница към историята на Русокастро и показва, че преди векове край днешен Бургас са се произвеждали предмети, които са били част от луксозния живот на средновековния град.