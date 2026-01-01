Европейската комисия предложи днес Унгария да получи отново достъп до 4,2 милиарда евро от фондовете за сближаване, отнет преди четири години заради недостатъци с върховенството на закона, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Комисията предлага на Съвета на ЕС да отмени защитните мерки, въведени заради неизпълнение на изискванията от страна на Будапеща за достъп до европейски средства. Според ЕК Унгария е предприела мерки по установените нарушения на принципите на правовата държава, засягащи бюджета на ЕС, се посочва в съобщение на комисията. Ако днешното предложение бъде прието, Унгария ще има отново достъп и до програмите "Еразъм+" и "Хоризонт Европа" за студенти и изследователи от университети, поддържани от унгарски тръстове от обществен интерес.

Според ЕК Унгария е отстранила установените по-рано недостатъци в правилата за обществените поръчки, законодателството за борба с корупцията, предотвратяването на конфликта на интереси, както и ефективността на действията на прокуратурата. Присъединяването на Унгария към Европейската прокуратура допълнително подобрява условията за борба с корупцията и предотвратяването на конфликт на интереси, посочва комисията.

Съветът на ЕС се очаква да се произнесе в срок от един месец. През 2022 г. по предложение на комисията държавите от ЕС въведоха ограничения за финансирането на Унгария, като спряха на 55 на сто от бюджетните задължения за три програми по политиката на сближаване.