Единадесет души са убити, а трима ранени от трима нападатели, които атакуваха къща в Дърбан в източната част на Южна Африка, в която е имало празненство, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на местната полиция и на премиера на провинция Квазулу-Натал - Тамсанка Нтули.
В Южна Африка, законно или незаконно, огнестрелните оръжия са широко разпространени, а стрелбите са често явление, особено сред конкуриращи се банди и сред конкуренти на черния пазар.
“Жертвите, включително бременна жена, са се били събрали в къщата малко, преди 23 ч. (снощи), когато въоръжени нападатели нахлули в помещенията и открили огън”, каза Нтули пред АФП и добави, че двама души са оцелели при нападението.
Pregnant woman among 11 killed in mass shooting after gunmen storm house in South Africa https://t.co/LIMplJ4L48— Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2026
Мотивите за атаката все още не са известни. Полицията съобщи пред АП, че нападателите се издирват.
Според местната телевизия нападателите са принудили присъстващите да се съберат в една от стаите преди да открият огън. Те освен това са подпалили и автомобил, принадлежащ на една от жертвите.
Drei Bewaffnete stürmten mitten in der Nacht ein Haus nahe Durban – darunter eine vermutlich schwangere Frau. 👉 Mehr dazu: https://t.co/pqTlt65hX9 pic.twitter.com/Oml6eDSlC1— Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 23, 2026
Южна Африка е една от държавите с най-висок брой убийства в света, като всеки ден в страната с население близо 62 милиона души биват убивани средно по 60 души.
През март в няколко района, засегнати от насилие, бяха разположени части на армията в помощ на полицията в борбата им срещу престъпността, която президентът Сирил Рамапоса смята за една от най-големият заплахи пред страната.