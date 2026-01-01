Единадесет души са убити, а трима ранени от трима нападатели, които атакуваха къща в Дърбан в източната част на Южна Африка, в която е имало празненство, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на местната полиция и на премиера на провинция Квазулу-Натал - Тамсанка Нтули.

В Южна Африка, законно или незаконно, огнестрелните оръжия са широко разпространени, а стрелбите са често явление, особено сред конкуриращи се банди и сред конкуренти на черния пазар.

“Жертвите, включително бременна жена, са се били събрали в къщата малко, преди 23 ч. (снощи), когато въоръжени нападатели нахлули в помещенията и открили огън”, каза Нтули пред АФП и добави, че двама души са оцелели при нападението.

Мотивите за атаката все още не са известни. Полицията съобщи пред АП, че нападателите се издирват.

Според местната телевизия нападателите са принудили присъстващите да се съберат в една от стаите преди да открият огън. Те освен това са подпалили и автомобил, принадлежащ на една от жертвите.

Южна Африка е една от държавите с най-висок брой убийства в света, като всеки ден в страната с население близо 62 милиона души биват убивани средно по 60 души.

През март в няколко района, засегнати от насилие, бяха разположени части на армията в помощ на полицията в борбата им срещу престъпността, която президентът Сирил Рамапоса смята за една от най-големият заплахи пред страната.