Международния валутен фонд (МВФ) ще помогне на Украйна да намери част от необходимите средства за финансовата стабилност на страната през следващата година, заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща днес в Ню Йорк с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски обяви това в социалната мрежа Фейсбук след среща с Георгиева в Ню Йорк, където украинският държавен глава е за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

"Срещнах се с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. МВФ ще помогне за намирането на част от необходимите средства за финансовата стабилност на Украйна през следващата година. Благодаря Ви за това решение. В крайна сметка всяка икономическа стъпка на подкрепа е за справедлива защита на нашия народ“, отбеляза Зеленски.

Според него на срещата е обсъдено и значението на гласуването на закони, които са задължения на Украйна към партньорите. „Върховната рада вече гласува за някои от решенията, а до края на годината ще бъдат гласувани и всички останали закони, необходими за финансова подкрепа“, увери президентът.