Велико Търново е център на честванията, посветени на 118 години от обявяване на независимостта на България.

Тържествена заря-проверка в чест на 118 години от обявяването на Независимостта на България се проведе на площад „Цар Асен I“ във Велико Търново.

Обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България във Велико Търново.

По думите на Доцова обявяването на независимостта през 1908 г. променя съдбините на целия български народ. Тя подчерта, че начинът, по който е постигната, показва, че войните не са единственият изход от кризисни ситуации и че в тежки моменти може да се търси мирен подход за намиране на решения.

БТА

Михаела Доцова припомни, че именно във Велико Търново през 1908 г. председателят на Народното събрание Христо Славейков отправя молба към княз Фердинанд от името на Народното представителство да приеме титлата цар. Тук е прочетен Манифестът за обявяване на независимостта, чийто автор е министър-председателят Александър Малинов.

Новината за обявяването на независимостта бързо се разпространява в цялата страна и български граждани излизат на манифестации и тържества, припомни председателят на Народното събрание. По думите ѝ следват месеци дипломатически усилия, докато независимостта бъде призната и България стане равноправна и суверенна държава.

„Това са само част от фактите. И много малка част от имената. Защото фактите, имената и историята трябва да се разказват, за да се помнят. За да остават и след нас“, каза Доцова.

Тя определи събитията около обявяването на независимостта като пример за единение. По думите ѝ и тогавашните политици са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината и България. „И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения. Да не си мислим, че сега е по-трудно, отколкото е било отпреди. Да не поставяме разделителни линии, защото лесно се делят хората. Трудно се гради“, каза Доцова.

Тя призова за поколенията след нас да бъдат съхранени добротата, отдадеността и честността на българския народ, както и каузата за единство. „Защото когато сме единни, когато имаме общи идеали и цели, и когато работим заедно, тогава ще накараме огънят на българщината да гори вечно“, каза председателят на Народното събрание.

„Честит празник на българската независимост! Да живее България!“, завърши Михаела Доцова.

Независимостта е отговорност да отстояваш избора за равноправие, избор за достойнство, избор за смелост. Да взимаш решения и най-вече да носиш отговорност. Това е урокът от миналото. Това е заветът на нашите предци. Това каза кметът на Велико Търново Даниел Панов в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. Велико Търново е център на националните чествания по повод празника.

Панов определи 22-ри септември като знаков общобългарски обединителен празник, от който извира национална гордост и самочувствие, че сме българи. Той посочи, че независимостта е връх във вековната българска история, осмислен и постигнат идеал, както и израз на национално единство.

„Къде другаде, ако не във Велико Търново, е мястото и времето да осмислим и съпреживеем независимостта“, каза кметът. По думите му Царевец е живото огнище на българския дух и символ на неугасващата сила на българския народ.

Той припомни, че именно във Велико Търново през 1908 г. е обявена Независимостта на България и отбеляза, че събитието е предизвикало международен отзвук. Българският народ е избрал сам да пише собствената си история и да има своя държава, свободна и равноправна, каза Панов.

Кметът припомни и традицията още от 1909 г. българите да се събират във Велико Търново и да празнуват независимостта. По думите му празникът се е отбелязвал с арки от светлини и зеленина, знамена по домовете и тържествен звън на камбаните, с настроение и вълнение от ранни зори до късна вечер.

Даниел Панов изрази благодарност към великотърновци, които преди 28 години са се обединили, за да бъде възстановен Денят на независимостта като официален празник. По думите му този ден бързо се е превърнал в много повече от празник в календара.

„Независимостта е много повече от тържествения прочит на манифеста“, заяви кметът. Тя събира в себе си воля, смелост, далновидност и делата на великите български държавници, каза той.

Кметът призова да бъдат осмислени уроците от миналото и приложени в настоящето и бъдещето. Според Панов оправданията, че днес е трудно, не са основателни, защото и през 1908 г. на предците ни не им е било лесно. Същото, по думите му, се отнася и за Съединението през 1885 г. „Тогава България бе сама, без комфорта да бъдем в най-силните световни съюзи, както и днес“, каза Панов.

Той подчерта, че предците ни не са се оплаквали, не са се оправдавали и не са търсили вината в другиго, а са постигнали Съединението и Независимостта, защото са имали национален идеал и национална задача. По думите му свободата е осъзнат избор, а независимостта е отговорност да отстояваш този избор.

В словото си кметът се обърна и към политиците и кандидатите за президент и вицепрезидент. „Добре сте дошли винаги, когато има празник, но елате и в останалите дни в годината“, каза Панов. „Бъдете държавници. Бъдете национални водачи. Обединявайте българския народ. Не го разделяйте“, призова той.

В края на словото си Панов призова съгражданите и гостите да бъдат добри хора и да пазят завета на предците си. „Нека запазим това, което предците ни завещаха, за да имаме една по-добра държава, по-добра България за бъдещето на нашите деца“, призова още кметът и честити празника на българите и великотърновци.

През деня в старата столица се проведоха празнична литургия, водосвет и военен ритуал по издигане на националния флаг на крепостта „Царевец“.

БТА

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова участва в тържествата, тя присъства на празничната литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, която бе отслужена от Никополския епископ Матей.

Мерки за сигурност от НСО във Велико Търново заради отбелязването на Независимостта на България

В 9:00 часа в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ бе извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на университета и знамената на държавни и общински институции.

С военен ритуал на крепостта „Царевец“ във Велико Търново беше издигнато националното знаме в чест на 118 години от Независимостта на България. Председателят на Народното събрание прие почетния строй от курсанти от Националния военен университет. Независимостта се отстоява всеки ден и зависи от твърдата воля и мъдростта на решенията, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя подчерта, че има събития, които остават преломни за един народ. Именно днес сме тук, за да склоним глава пред величествения Царевец и да отбележим един от най-силните мигове в българската история, каза Доцова.

По думите ѝ националният идеал е свързан със свободна, съединена и равноправна държава. Доцова припомни историческите събития от 22 септември 1908 година и подчерта, че Независимостта е акт на силен държавнически дух, който показва решимостта на българския народ. Показва също, че българският народ е готов и може сам да напише своята история. „Всъщност, независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация – акт, който показва далновидност на българския държавник, но също така и воля за бъдещето“, каза Доцова. В изказването си тя подчерта, че днешните поколения не трябва да приемат независимостта като даденост.

„С преклонена глава към предходните поколения трябва да сме благодарни и да знаем, че тя се отстоява всеки ден“, заяви Доцова.

Според нея в съвременността независимостта се отстоява и чрез защитата на националните интереси в съюзите, в които България членува. По думите ѝ независимостта означава да бъдат осигурени сигурност и благоденствие за българския народ.

Независимостта е обединение, дух и доказателство за силата на единството. Тя не е само исторически акт, а отговорност, която отстояваме всеки ден. Това каза кметът на Велико Търново Даниел Панов в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Панов подчерта, че 22 септември е дата, която българите помнят и почитат като дело, определящо народа ни. „Преди 118 години целокупният български народ казва силно: България е независима държава“, посочи Панов.

По думите му Манифестът за обявяване на Независимостта е изпълнен с думи на смелост, произнесени именно във Велико Търново – историческата и духовна столица на България. Той припомни значението на града за българската държавност и култура, както и наследството на средновековните български владетели и Търновската книжовна школа.

„Именно тук, в църквата „Свети 40 мъченици“ и на крепостта Царевец, България отново показва, че може сама да определя пътя, по който ще върви и да бъде държава, свободна, равноправна, с горд народ“, каза кметът.

Според Панов 22 септември отдавна е надхвърлил рамките на официалностите и ритуалите и е сред най-обичаните български празници. „22 септември събира българи с българи. Вдъхва ни гордост и ни кара да мечтаем“, каза кметът.

Той определи Деня на независимостта и като урок за настоящето и път към бъдещето. По думите му зад обявяването на Независимостта стоят воля, смелост и далновидност, както и усилията на държавници, способни да поставят различията на заден план, когато е налице национален идеал.

БТА

В 19:30 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен І”. Тя произнесе слово по повод годишнината от обявяването на независимостта на България.

Честванията завършиха с аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търново – Звук и светлина“ и празнични илюминации.

София

С церемония пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“ в София бе отбелязан 22 септември в София. Официалната церемония започна в 11:00 ч. с участието на Националната гвардейска част.

Сред официалните гости на церемонията бяха зам.-кметът на Столична община в направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, общински съветници и др.

Венци и цветя пред Паметника на независимостта бяха поднесени от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателя Румен Радев, кмета на Столична община Васил Терзиев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“, председателя на СОС Цветомир Петров, групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в СОС и Общонародно сдружение „Мати България“.

Варна

С тържествено честване на площад „Независимост“ Варна отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България. На празнична програма, посветена на една от най-значимите дати в българската история, присъстваха кметът Благомир Коцев, областният управител Марио Смърков, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, народни представители председателят на Общинския съвет Христо Димитров, общински съветници, представители на различни институции и граждани.

Програмата започна с празничен молебен, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Последва военен ритуал по издигане на знамето на Република България под звуците на националния химн в изпълнение на Представителния духов оркестър на Военноморските сили. В чест на националния празник почетният караул на ВМС премина в тържествен марш.

Празничната програма продължи с изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Варна“, който поведе празнично хоро на площад „Независимост“.

Бургас

С тържествен ритуал на площад „Атанас Сиреков“ Бургас отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България. Честването започна с издигане на националния флаг.

В церемонията участваха представителни военни части, а духовници отслужиха празничен молебен. Сред официалните лица бяха областният управител на Бургас Дико Диков, кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Христо Ичев, народни представители и общински съветници.

Програмата продължи пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк с възпоменателен ритуал. В памет на загиналите беше отслужена заупокойна молитва, след което представители на институции и граждани положиха венци и цветя. Последва отдаване на почит с минута мълчание.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски участваха в тържествените ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин.

Военнослужещи от ВВС участваха в празничния ритуал в Ямбол. Годишнината се отбеляза и в други градове на страната.

Денят на независимостта е обявен за официален празник на Република България през 1998 година.

БТА

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