Днес в 17:00 ч. изтече срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г.

Две кандидатпрезидентски двойки заявиха участие в предстоящите президентски избори в последния ден за регистрация.

До 17.00 ч. на 22.09.2026 г. в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на следните кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент:

✅Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

✅Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

✅Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

✅Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

✅Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

✅Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

✅Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

✅Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

✅Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

✅Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

✅Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

✅Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

✅Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

✅Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

✅Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

✅Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент

✅Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

✅Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

✅Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

✅Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

✅Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

✅Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

✅Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

✅Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

✅Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент

✅Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент

✅Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент

✅Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент

Централната избирателна комисия ще проведе на 23 септември от 15:00 часа жребия за определяне на номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Ще бъде определен и редът, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Жребиите ще бъдат публични. На тях могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.