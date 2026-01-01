Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес остро разкритикува Организацията на обединените нации и нейния Съвет за сигурност, посочвайки, че те не са изпълнили основополагащата си мисия за изкореняване на “бича на войната”, предаде Франс прес.

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“ООН се провали в една от най-важните си мисии - да избави човечеството от бича на войната; доверието в нея никога не е било толкова ниско”, заяви той по време на речта си пред Общото събрание на организацията.

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“Всички ние сме държани като заложници от бездействието на Съвета за сигурност, който не успява да изпълни поверената му роля“, добави той.