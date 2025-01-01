Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна изказването си пред Общото събрание на ООН, изтъквайки постиженията от първия си мандат – в икономиката и ограничаването на нелегалната миграция.

„Днес, едва осем месеца след началото на мандата ми, ние сме най-процъфтяващата страна в света и няма друга държава дори близо до нас,“ заяви Тръмп в началото на речта си.

„Америка е благословена с най-могъщата икономика, най-силните граници, най-силната армия, най-силните приятелства и най-силния дух от всички нации на земята,“ продължи той. „Това е наистина златната ера на Америка.“

За разлика от 2018 г., когато подобни хвалби предизвикаха смях сред делегатите, този път Тръмп беше посрещнат в пълна тишина и внимание от аудиторията.

По време на речта си Тръмп засегна и въпроса за Нобеловата награда за мир, като заяви, че „всеки“ смята, че я заслужава заради усилията му да посредничи за мир по света.

„Всички казват, че трябва да получа Нобеловата награда за мир за всяко едно от тези постижения,“ подчерта той, като отново повтори твърдението си, че е сложил край на няколко войни. „Но за мен истинската награда са синовете и дъщерите, които ще пораснат заедно със своите майки и бащи, защото милиони хора вече не умират в безкрайни и „славни“ войни.“

„Това, което ме интересува, не е да печеля награди, а да спасявам животи,“ допълни Тръмп.

Тръмп отправи остра критика към ООН

Той отправи остра, пропита със сарказъм критика към Организацията на обединените нации, заявявайки, че институцията не допринася за мира и дори се подигра с качеството на централната ѝ сграда.

„ООН има огромен потенциал. Винаги съм го казвал – огромен, наистина огромен потенциал. Но дори не се доближава до това да го реализира,“ каза Тръмп в реч, в която се оплака и от повреден ескалатор в нюйоркската централа.

Той използва пример с повреден ескалатор и неработещо аутокю, за да подчертае критиките си. „Това са двете неща, които получих от ООН – лош ескалатор и лошо аутокю,“ заяви американският президент.

По думите му, докато се качвал по ескалатора в сградата на ООН на Източния бряг на Манхатън, съоръжението внезапно спряло. „Ако първата дама не беше в отлична форма, щеше да падне. Но тя е в отлична форма,“ пошегува се Тръмп.

Критиките му обаче далеч не се изчерпаха с технически проблеми. „Каква е целта на Организацията на обединените нации?“ попита той. И добави: „В повечето случаи, поне засега, всичко, което правят, е да напишат едно много строго писмо и след това никога да не последват думите с действия. Това са празни думи, а празните думи не спират войни.“

По-късно Тръмп припомни и неуспешния си опит да реновира централата на ООН през 2010-те години, оплаквайки се, че вместо предлагания от него мрамор са избрали терацо подови настилки. „И до днес не са довършили работата,“ каза той, връщайки се пак към примера с повредения ескалатор.

Конфликтът в Газа

Президентът на САЩ определи засиления натиск за решение с две държави като „награда“ за Хамас. От трибуната на Общото събрание на ООН той призова за незабавно примирие и край на конфликта в Газа.

„Все едно насърчават продължаването на конфликта – част от тази организация се стреми едностранно да признае палестинска държава. Това би било твърде голяма награда за терористите от Хамас и за техните зверства,“ заяви Тръмп.

Той реагира пряко на решението на няколко европейски държави да признаят Палестина по време на срещата на върха на ООН – ход, който задълбочи международната изолация на Израел и не среща подкрепа от Вашингтон.

„Признаването на палестинска държава би било награда за тези ужасни зверства, включително 7 октомври, при положение че Хамас отказва да освободи заложниците или да приеме примирие,“ каза американският президент.

Като алтернатива той предложи дипломатически натиск: „Вместо да се отстъпва на изнудването на Хамас, онези, които искат мир, трябва да бъдат обединени в едно послание: Освободете заложниците – освободете ги сега.“

„Трябва незабавно да спрем войната в Газа. Трябва да спрем. Трябва веднага да започнем преговори. Трябва да върнем заложниците,“ допълни Тръмп.

Русия

Доналд Тръмп отправи остра критика към европейските държави за това, че продължават да купуват руски петрол и газ, заявявайки, че няма да наложи нови наказателни мерки срещу Москва за войната в Украйна, докато не прекратят тези покупки.

„Това е унизително за тях, и беше много унизително за тях, когато аз научих за това,“ каза Тръмп. „Те трябва незабавно да спрат всички покупки на енергия от Русия. В противен случай всички ние си губим времето.“

Европейските държави значително намалиха вноса на руски нефт след нахлуването в Украйна, но продължават да купуват природен газ. Унгария и Словакия са двете държави, които формират по-голямата част от европейските покупки на руски петрол.

Тръмп определи Китай и Индия като „основни спонсори на продължаващата война“ чрез техните енергийни сделки с Москва, но добави, че и европейците допринасят.

Той заяви, че САЩ са „напълно готови да наложат много силен нов кръг от мощни мита“ срещу Русия, ако тя не се съгласи на мирно споразумение – но подчерта, че европейските страни „трябва да се присъединят към нас, като възприемат абсолютно същите мерки“.

С известна доза сарказъм Тръмп призна, че европейските лидери ще бъдат „възхитени“ да чуят публичните му упреци, „но така стоят нещата“.