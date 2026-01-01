Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е напълно победен и иска споразумение, предаде Франс прес.

Тръмп каза това две седмици след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

"Медиите, които разпространяват неверни информации, не искат да съобщават за отличните резултати, постигнати от американската армия срещу Иран, който е напълно победен и иска да сключи споразумение, но не споразумение, което аз бих приел", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той посочи още, че американските сили напълно са унищожили всички военни цели на иранския остров Харг, който е ключов терминал за износ на петрол в Залива, предаде ДПА.

"Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Американският лидер каза още, че "Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме" и "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава Съединените американски щати, Близкия изток и света".

Тръмп каза още, че "по съображения за приличие" е решил да не унищожав петролната инфраструктура на острова.

"Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение", посочи още той.

Американският военноморски флот много скоро ще започне да ескортира петролните танкери през Ормузкия проток, заяви американският президент, цитиран от Франс прес.

Ормузкият проток е със стратегическо значение и през него минават 20% от световните доставки на въглеводороди. Понастоящем протокът е блокиран от Иран.

Техеран блокира Ормузкия проток, след като Израел и САЩ предприеха военна операция срещу Иран.