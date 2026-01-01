Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви преди началото на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, че Сърбия е на пътя към ЕС и подчерта, че това е стратегическата цел на страната, предава сръбската обществена телевизия РТС.

На въпрос от чуждестранни медии какво очаква от тази среща на върха и дали Сърбия е готова да се приближи до ЕС, Вучич заяви, че вярва, че това ще бъде една от най-важните срещи на върха напоследък, предава кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

„Всъщност вече проведох много добри разговори с лидерите на ЕС Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Фридрих Мерц и Еманюел Макрон. Вярвам също, че ще видим голям напредък от страните от Западните Балкани в бъдеще. Разбира се, трябва да направим много реформи. Но в крайна сметка нямаше проповеди или уроци от никого. Те се отнесоха с нас с истинско уважение и това е, което ние ценим много“, каза Вучич.

На въпроса дали Сърбия би се чувствала по-близо до ЕС, отколкото до Русия, Вучич отговори: „Ние сме на път към ЕС. Това е всичко, което мога да ви кажа. Това е нашата стратегическа цел.“

На въпроса как се чувства по отношение на въпросите за сигурността, Вучич каза, че се чувства като свободен човек, ръководещ свободолюбив народ и държава.

„Никой по света не ми изпраща имейл и не казва: „Това е политика“. Аз сам вземам решения в рамките на моите компетенции, представлявам свободна, суверенна и независима държава, което означава, че съм най-свободният в света“, подчерта президентът.

На въпроса дали му вярват, Вучич отговори, че трябва да питат хората от ЕС дали му вярват, добавяйки, че не може да говори от тяхно име.