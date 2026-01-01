Александър Вучич
Александър Вучич / БГНЕС

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви преди началото на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, че Сърбия е на пътя към ЕС и подчерта, че това е стратегическата цел на страната, предава сръбската обществена телевизия РТС.

На въпрос от чуждестранни медии какво очаква от тази среща на върха и дали Сърбия е готова да се приближи до ЕС, Вучич заяви, че вярва, че това ще бъде една от най-важните срещи на върха напоследък, предава кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

„Всъщност вече проведох много добри разговори с лидерите на ЕС Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща, Фридрих Мерц и Еманюел Макрон. Вярвам също, че ще видим голям напредък от страните от Западните Балкани в бъдеще. Разбира се, трябва да направим много реформи. Но в крайна сметка нямаше проповеди или уроци от никого. Те се отнесоха с нас с истинско уважение и това е, което ние ценим много“, каза Вучич.

На въпроса дали Сърбия би се чувствала по-близо до ЕС, отколкото до Русия, Вучич отговори: „Ние сме на път към ЕС. Това е всичко, което мога да ви кажа. Това е нашата стратегическа цел.“

На въпроса как се чувства по отношение на въпросите за сигурността, Вучич каза, че се чувства като свободен човек, ръководещ свободолюбив народ и държава.

„Никой по света не ми изпраща имейл и не казва: „Това е политика“. Аз сам вземам решения в рамките на моите компетенции, представлявам свободна, суверенна и независима държава, което означава, че съм най-свободният в света“, подчерта президентът.

На въпроса дали му вярват, Вучич отговори, че трябва да питат хората от ЕС дали му вярват, добавяйки, че не може да говори от тяхно име.

 

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
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