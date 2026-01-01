Европейският съюз наложи глоба от 550 млн. евро на онлайн търговеца AliExpress заради допускане на продажба на незаконни стоки, включително опасни играчки и козметика, предаде АФП.

ЕС заяви, че платформата не е направила достатъчно, за да спре продажбата на фалшифицирани продукти, а част от установените незаконни стоки са останали онлайн в продължение на седмици.

Разследването, започнало през март 2024 г., е установило, че някои продукти в AliExpress не отговарят на строгите екологични и стандарти за безопасност на блока.

„Рисковете трябва да бъдат идентифицирани и отстранявани систематично, за да могат потребителите безопасно да пазаруват онлайн“, заяви еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен.

Това е най-голямата глоба, налагана досега по силата на Закона за цифровите услуги (DSA), който регулира големите технологични компании. През декември миналата година платформата X на Илон Мъск беше санкционирана със 120 млн. евро, а през май ЕС наложи глоба от 200 млн. евро на Temu.

AliExpress определи санкцията като „непропорционална“ и заяви, че ще я обжалва.

Китайската платформа е най-големият онлайн търговец от този тип в ЕС със 193 млн. потребители. Shein и Temu имат съответно 156 млн. и 130 млн. потребители.

Според DSA най-големите дигитални платформи трябва да оценяват рисковете, които създават, и да предприемат мерки за защита на потребителите.