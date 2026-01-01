Разполагането на американските самолети на летище "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликта, да не се разширяват бойните действия. Това каза президентът Илияна Йотова.

Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент, за да може този въпрос да бъде решен там, където му е мястото, каза още държавният глава.

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По думите на Йотова решението задължително трябва да мине през Народното събрание. "Защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закон. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, изпратена от САЩ, когато аз тъкмо бях заела поста на президент на Република България и тогавашният военен министър и военното министерство дори не ме бяха уведомили, че на софийското летище пребиватат тези самолети-цистерни. В предишния кабинет така и не стана публично достояние и нотата, която беше изпратена, за да видим какви точно са исканията към България".

Държавният глава посочи, че сега е съвсем различно, защото този път е била уведомена.

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Нека да видим какви са точно исканията извън контекста и на нотата, защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебният кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка, обясни още президентът.

Йотова коментира и искането на "Демократична България" за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

"Разглеждам изключително сериозно всяко едно писмо от всяка политическа партия. Получих го вчера и днес ще събера своя екип и ще разгледаме техните искания. Но ще има и един неформален разговор с тях преди това, защото те си сменят темите за КСНС всеки ден".

По думите й "Демократична България" и други политически сили са направили всичко възможно да отнемат пълномощията на президента по отношение на специалните служби в страната, а сега искат КСНС за председателя на ДАНС.

БГНЕС

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова днес е на посещение в 3-та авиационна база - Граф Игнатиево.

В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и тренажора за подготовка на летателния състав.

В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.