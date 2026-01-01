Утре - 21 юли, от 8 ч. до 15 ч. за премахване на крайпътна растителност в участък от АМ „Тракия“ между 78-и и 83-и км, в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.