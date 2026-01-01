15 549 „маркови“ стоки, сред които дрехи, парфюми, спортни обувки и чанти, задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево. Стоките са открити при проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите на 05.08.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Водачът представил документи за превозваната стока от Турция през България за Босна и Херцеговина. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия, сред декларирания товар в 43 от общо превозваните 420 колета, са открити текстилни изделия и чанти, носещи логата на защитени търговски марки. Установени са 3754 дрехи, по-голяма част от които тениски и 287 чанти.

При други две проверки на два отделни товарни автомобила, превозващи групажна стока от Турция за Босна и Херцеговина, са открити сред декларираната стока общо 4522 „маркови“ стоки, от които 3403 тениски и шапки, 266 спортни обувки и чехли и 853 чанти.

При щателни проверки, в началото на месец август, на три автобуса са установени 2863 текстилни изделия, сред които дрехи, шапки, чорапи. Открити са и 3858 парфюма, 105 чифта спортни обувки и 160 портфейла. Всички стоки са били брандирани със словни и фигуративни изображения на търговски марки и са пренасяни в личния багаж на трима пътници, пътували от Турция за Румъния.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Само за изминалите два месеца юни и юли митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали над 180 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост.