Молдова отзова за консултации посланика си в Русия, след като в Южна Молдова се взриви дрон, предаде ДПА.

Министерството на външните работи в Кишинев заяви, че „най-категорично осъжда инцидента“ край село Крокмаз. Случаят представлява нарушение на суверенитета на Молдова и застрашава сигурността на нейните граждани, добави дипломатическото ведомство.

Дронът, за който се смята, че е руски, се взриви в неделя близо до село Крокмаз в района на границата с Украйна. Няма данни за жертви или материални щети.

Президентката на Молдова Мая Санду осъди нарушаването на въздушното пространство на страната си и призова за прекратяване на руската война срещу Украйна.

От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руски дронове и ракети многократно нарушаваха молдовското въздушно пространство в района на границата с Украйна и се взривяваха на молдовска територия, отбелязва ДПА.