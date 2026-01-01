Министерството на отбраната реагира след репортаж на NOVA за притесненията на жители на костинбродските села Безден, Опицвет, Богьовци и Белидие хан от риска от нови пожари в района на военния полигон в Сливница.

От военното ведомство са уверили местните хора, че докато температурите остават високи, няма да се провеждат стрелби нито на полигона в Сливница, нито на територията на страната.

В края на юли жители на района разказаха в ефира на „Здравей, България“, че се опасяват от повторение на опустошителните пожари от миналото лято. Тогава огънят унищожи десетки къщи и изпепели близо 55 000 декара земя между Сливница и Костинброд.

Местните хора свързват възникването на миналогодишния пожар със стрелби по време на военно учение на полигона. Министерството на отбраната обаче категорично отхвърли тази версия, като заяви, че в деня на избухването на огъня там не са провеждани стрелби. Официалната причина за пожара така и не беше установена.

Част от жителите описаха преживяното като „ад под небето“. По думите им в деня на бедствието от района на поделението се чували стрелби и се виждал пушек, а силният вятър разпространил пламъците изключително бързо.

След пожара жители на засегнатите села създадоха инициативен комитет и поискаха от Министерството на отбраната да не допуска стрелби през сухите и горещи периоди. Те настояха и за почистване на района от невзривени боеприпаси, които според тях затрудняват работата на пожарникарите при възникване на огън.

„Тревата е изключително суха и рискът от пожар е огромен“, заяви Георги Димов от инициативния комитет. По думите му наличието на невзривени снаряди създава допълнителна опасност и възпрепятства навлизането на огнеборците в определени части от полигона.

В позицията си след репортажа от Министерството на отбраната тогава посочиха, че във военните формирования са въведени засилени мерки за пожарна безопасност, ежедневно се прави оценка на риска, а при обученията не се използват боеприпаси, които могат да предизвикат пожар.

Местните жители обаче останаха скептични и заявиха, че ще следят дали в района продължават да се провеждат стрелби. Сега те са получили уверение от военното ведомство, че при високите температури стрелби няма да има не само на полигона край Сливница, а във военните формирования в цялата страна.