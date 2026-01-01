Във връзка с разследването по досъдебно производство, свързано с международния път Е-79, от Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че е наблюдавано досъдебно производство за престъпление и вече е предоставяна на обществеността, с разрешение на наблюдаващия прокурор, допустимата от закона информация, която не би затруднила работата по делото.

Разследването е възложено на разследващ орган при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“- МВР, който неизменно осъществява процесуално-следствените действия от момента на образуването му, отбелязват от СГП.

До настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор с постановление от 13.11.2025 г., както и с допълнителните указания от 06.08.2026 г. Определен е конкретен срок от СГП за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Едва след извършване на всички действия по разследването, осъществени от разследващия орган в системата на Министерството на вътрешните работи, както и въз основа на проведено обективно, всестранно и пълно разследване, СГП може да извърши законосъобразна преценка дали е осъществено конкретно деяние, съставлява ли то престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кои са лицата, носещи наказателна отговорност, съобщават от прокуратурата.

Демерджиев със сигнал до главния прокурор за забавено разследване, касаещо пътя Монтана – Видин

Софийска градска прокуратура подчертава, че осъществява правомощията си в съответствие със закона и не може да формира фактически и правни изводи преди събирането и анализа на всички относими доказателства, пише о

По-рано днес стана ясно, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е сезирал временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми.

Министърът настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.