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Първото издание на „МаГаТа фест“ 2026 събра над 4,5 тона отпадъци за броени часове, продължаваме с надграждането на постоянната система за разделно събиране, обяви кметът на София Васил Терзиев

Над 4,5 тона отпадъци бяха събрани само за няколко часа по време на първото есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа“ в столичния район „Слатина“, а близо 470 домакинства са получили съдове за домашно компостиране. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, като подчерта, че инициативата върви успоредно с разширяването на постоянната система за разделно събиране на отпадъци в столицата.

Името на кампанията МаГаТа“ е съставено от първите срички на думите „мазета“, „гаражи“ и „тавани“, а инициативата продължава в кварталите на Зона 3, обхващаща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“.

Следващите издания са в „Подуяне“, „Слатина“ и „Искър“

Поредицата продължава в събота, 26 септември, в район „Подуяне“, на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“, от 10:00 до 15:00 часа.

На 3 октомври предстои третото издание в район „Слатина“, което ще се проведе на паркинга пред бившия хотел „Плиска“, с удобна транспортна връзка и за жителите на район „Изгрев“.

Кампанията ще продължи и на 18 октомври с издание в район „Искър“.

Какви отпадъци могат да се предават

На мобилните пунктове гражданите могат безвъзмездно да предадат:

едрогабаритни отпадъци – стари мебели, дивани и матраци;

излязла от употреба електроника и домакинска техника;

автомобилни гуми;

опасни отпадъци от домакинствата – стари лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали и почистващи препарати;

текстил, обувки, батерии, акумулатори и различни опаковки.

Паралелно с мобилните пунктове се организира и базарът за повторна употреба „Остави и вземи“, който се провежда съвместно със сдружение „Рето – Надежда“. Всеки посетител може да дари запазени дрехи, книги, уреди и други предмети или да вземе нещо полезно, като по този начин вещите получават нов живот.

Раздават компостери и консултации на място

По време на събитието в „Подуяне“ Столичната община ще раздава съдове за домашно компостиране на гражданите, подали предварителни заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“.

За посетителите без предварителна регистрация на място ще работят експерти от централната и районната администрация, които ще проверяват дали кандидатите отговарят на условията и при съответствие ще им предоставят компостер.

На терен ще бъдат и партньорите от сдружение За Земята“, които ще дават съвети и информационни материали, свързани с домашното компостиране.

Общината разширява постоянната система за разделно събиране

Според Васил Терзиев мобилните кампании са полезни за кварталите, но не могат да бъдат единственото решение.

„Поп-ъп площадките помагат на хората да разчистят домовете си, а паралелно с това администрацията работи по цялостното надграждане на постоянната система за разделно събиране на специфични отпадъци“, заяви кметът.

Като част от тези действия Столичната община разширява мрежата от „Зелени острови“ – заградени площадки с контролиран достъп. В момента вече функционират 79 такива площадки в районите „Надежда“, „Овча купел“ и „Илинден“, а още 65 нови се изграждат с разширение към район „Искър“.

В различни части на София вече са поставени и 10 нови преместваеми центъра за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло, метали, малка техника, батерии и опасни отпадъци. Част от тях вече работят в районите „Искър“, „Кремиковци“, „Подуяне“ и „Лозенец“, а предстои въвеждането в експлоатация и на останалите в „Надежда“, „Оборище“, „Възраждане“ и „Панчарево“.

Подготвят четири постоянни общински площадки

Столичната община подготвя административното обособяване на първите четири постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни, строителни и масово разпространени отпадъци от домакинствата.

Две от площадките ще бъдат разположени в район „Връбница“, една в район „Витоша“ и една в район „Банкя“.

Паралелно с това се подготвят и нормативни промени в общинската наредба, които предвиждат преминаване към модел с предварителни заявки и организирани пунктове за предаване на едрогабаритни и строителни отпадъци. Целта е да бъде прекратена практиката те да се оставят свободно около сивите контейнери за битов отпадък.

„Ако имате нещо, което отдавна чака да излезе от мазето, гаража или тавана – донесете го на предстоящите издания. Благодаря на всички софиянци, които се включват!“, призова Васил Терзиев.

Столична община
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