Над 4,5 тона отпадъци бяха събрани само за няколко часа по време на първото есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа“ в столичния район „Слатина“, а близо 470 домакинства са получили съдове за домашно компостиране. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, като подчерта, че инициативата върви успоредно с разширяването на постоянната система за разделно събиране на отпадъци в столицата.

Името на кампанията „МаГаТа“ е съставено от първите срички на думите „мазета“, „гаражи“ и „тавани“, а инициативата продължава в кварталите на Зона 3, обхващаща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“.

Следващите издания са в „Подуяне“, „Слатина“ и „Искър“

Поредицата продължава в събота, 26 септември, в район „Подуяне“, на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“, от 10:00 до 15:00 часа.

На 3 октомври предстои третото издание в район „Слатина“, което ще се проведе на паркинга пред бившия хотел „Плиска“, с удобна транспортна връзка и за жителите на район „Изгрев“.

Кампанията ще продължи и на 18 октомври с издание в район „Искър“.

Какви отпадъци могат да се предават

На мобилните пунктове гражданите могат безвъзмездно да предадат:

едрогабаритни отпадъци – стари мебели, дивани и матраци;

излязла от употреба електроника и домакинска техника;

автомобилни гуми;

опасни отпадъци от домакинствата – стари лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали и почистващи препарати;

текстил, обувки, батерии, акумулатори и различни опаковки.

Паралелно с мобилните пунктове се организира и базарът за повторна употреба „Остави и вземи“, който се провежда съвместно със сдружение „Рето – Надежда“. Всеки посетител може да дари запазени дрехи, книги, уреди и други предмети или да вземе нещо полезно, като по този начин вещите получават нов живот.

Раздават компостери и консултации на място

По време на събитието в „Подуяне“ Столичната община ще раздава съдове за домашно компостиране на гражданите, подали предварителни заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“.

За посетителите без предварителна регистрация на място ще работят експерти от централната и районната администрация, които ще проверяват дали кандидатите отговарят на условията и при съответствие ще им предоставят компостер.

На терен ще бъдат и партньорите от сдружение „За Земята“, които ще дават съвети и информационни материали, свързани с домашното компостиране.

Общината разширява постоянната система за разделно събиране

Според Васил Терзиев мобилните кампании са полезни за кварталите, но не могат да бъдат единственото решение.

„Поп-ъп площадките помагат на хората да разчистят домовете си, а паралелно с това администрацията работи по цялостното надграждане на постоянната система за разделно събиране на специфични отпадъци“, заяви кметът.

Като част от тези действия Столичната община разширява мрежата от „Зелени острови“ – заградени площадки с контролиран достъп. В момента вече функционират 79 такива площадки в районите „Надежда“, „Овча купел“ и „Илинден“, а още 65 нови се изграждат с разширение към район „Искър“.

В различни части на София вече са поставени и 10 нови преместваеми центъра за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло, метали, малка техника, батерии и опасни отпадъци. Част от тях вече работят в районите „Искър“, „Кремиковци“, „Подуяне“ и „Лозенец“, а предстои въвеждането в експлоатация и на останалите в „Надежда“, „Оборище“, „Възраждане“ и „Панчарево“.

Подготвят четири постоянни общински площадки

Столичната община подготвя административното обособяване на първите четири постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни, строителни и масово разпространени отпадъци от домакинствата.

Две от площадките ще бъдат разположени в район „Връбница“, една в район „Витоша“ и една в район „Банкя“.

Паралелно с това се подготвят и нормативни промени в общинската наредба, които предвиждат преминаване към модел с предварителни заявки и организирани пунктове за предаване на едрогабаритни и строителни отпадъци. Целта е да бъде прекратена практиката те да се оставят свободно около сивите контейнери за битов отпадък.

„Ако имате нещо, което отдавна чака да излезе от мазето, гаража или тавана – донесете го на предстоящите издания. Благодаря на всички софиянци, които се включват!“, призова Васил Терзиев.