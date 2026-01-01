Софийската градска прокуратура внесе в Софийски районен съд обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама, извършена в съучастие. Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Според обвинителния акт на 2 февруари 2024 г. в периода от 00:55 ч. до 02:00 ч. в района на кръстовището на ул. „Слатинска“ и ул. „Боян Магесник“ в София четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества.

На водача било представено, че използваното техническо средство е отчело положителен резултат. Като част от създадената у него невярна представа му било внушено, че срещу предаването на парична сума няма да бъдат предприети предвидените в закона действия във връзка с твърдения резултат от проверката.

Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата от 800 лева, с което му била причинена имотна вреда в същия размер.

За това деяние четиримата са предадени на съд. Един от обвиняемите е предаден на съд и за това, че на 2 февруари 2024 г. не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси – престъпление по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Предстои СРС да насрочи разпоредително заседание по делото.