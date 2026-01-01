37-годишен мъж от село Борино, употребил алкохол, се заби с колата си в стълбище на къща, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Пътнотранспортното произшествие е възникнало на 24 септември 2026 г. около 00:30 часа в селото. 37-годишният местен жител, управлявайки лек автомобил „Тойота Авенсис“, губи контрол над превозното средство и се удря в стълбище на къща.

При инцидента леко са пострадали водачът и пътник. На двамата е оказана медицинска помощ.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 1,71 промила.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.