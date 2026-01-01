Бургас се готви да посрещне "Евровизия" 2027, а заедно с голямата музикална сцена към морето ще се отправят и хиляди фенове от различни краища на Европа.

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Всеки от тях обаче ще има собствена мисия - някои ще дойдат за музиката, други за партитата, а трети просто ще разберат, че Бургас е чудесно място за няколко дни край морето.

Но какви ще бъдат тези туристи? Ето 10 типажа, които спокойно можем да очакваме да видим по улиците на града.

1. Евровизионният фанатик

Той не просто слуша песните - той знае всичко. Кой участва, кога е репетицията, коя държава е фаворит и какво се случва зад сцената. Вероятно ще пристигне в Бургас дни преди конкурса и ще си тръгне последен.

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2. Плажният стратег

Официално е дошъл за "Евровизия". Неофициално е дошъл за морето.

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Програмата му е проста: малко музика, малко разходка и възможно най-много време на плажа. Ако успее да съчетае финала с красив залез, туристическата мисия е изпълнена.

3. TikTok ловецът

За него най-важният въпрос не е „Къде е сцената?“, а „Къде е най-доброто място за видео?“.

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Ще снима всичко - от украсата на града до атмосферата пред залата. И ако някой момент не е качен в социалните мрежи, все едно не се е случил.

4. Евровизионната модна звезда

Този турист не идва просто с багаж. Той идва с концепция.

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Пайети, лъскави дрехи, екстравагантни аксесоари и визия, която спокойно може да излезе директно от сцената. За него разходката по Морската градина също е червен килим.

5. Гастрономическият делегат

Песните са важни, но храната е още по-важна.

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Този човек ще има списък със заведения още преди да е пристигнал. Ще търси местни вкусове, ще снима всяко ястие и ще може да разкаже повече за бургаската кухня, отколкото за половината участници.

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6. Българският суперфен

Той ще преживява всяка нота, всяко гласуване и всяка точка така, сякаш лично е на сцената.

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Ще има мнение за всичко и най-вероятно ще го споделя с всеки, който има неблагоразумието да попита: „Ти гледа ли снощи?“.

7. Човекът без никаква ориентация

Пристигнал е в Бургас за най-голямото музикално събитие, но още на първия ден губи посоката.

„Къде е Arena Burgas?“

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След 20 минути се оказва някъде край морето.

След още 15 минути вече снима красивата гледка и решава, че всъщност така е било по план.

8. Парти туристът

За него "Евровизията" не приключва с финалните акорди.

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Точно тогава започва истинското приключение - музика, заведения, приятели и нощни разходки из Бургас. Ако видите човек, който на сутринта все още е с евровизионен шал, вероятно сте открили именно него.

9. Колекционерът

Той няма да си тръгне с празни ръце.

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Шалове, значки, тениски, сувенири, снимки и всичко, което може да се превърне в спомен от конкурса, ще попадне в колекцията му.

А ако успее да се снима и с някой от талисманите на Бургас - денят е официално успешен.

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10. Туристът, който идва за "Евровизията", но се влюбва в Бургас

И накрая - най-опасният тип.

Той пристига за няколко дни, но постепенно започва да открива Морската градина, морето, улиците, храната, атмосферата и живота на града.

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И изведнъж билетът за "Евровизията" се оказва само поводът.

А Бургас - истинската причина да иска да се върне.

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През 2027 г. градът ще има своята голяма евровизионна история. А заедно с песните, сцената и прожекторите ще дойде и нещо също толкова интересно - пъстрата публика, която ще превърне Бургас в огромна международна сцена и извън залата.

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А ти кой евровизионен турист би бил?