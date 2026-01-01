Институтът за устойчив преход и развитие (ИУПР) става самостоятелно юридическо лице в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, като се предвижда да се превърне в Център за върхови постижения в областта на чистите водородни технологии. Решението на правителството за преобразуването е по искане на ректора на Тракийския университет след решение на Академичния съвет на висшето училище.

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Идеята е по този начин Стара Загора и Тракийският университет да се утвърдят като национален и регионален лидер в енергийния преход. Очаква се Центърът да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.

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Също така Центърът може да подпомага процесите на преквалификация и изграждане на нови дигитални и технически умения, както и да служи като национален иновационен хъб за обучения в тази област.