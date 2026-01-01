Правителството одобри откриването на Институт за геопространствени изследвания и технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът се реализира по инициатива на ректора след решение на Академичния съвет на университета. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Новото звено представлява стратегическа инвестиция и важна стъпка към модернизацията на научната инфраструктура, разширяването на международната конкурентоспособност и повишаване качеството на научните изследвания в областта.

Софийският университет е сред водещите институции в обучението и научноизследователската дейност в сферата на географските информационни системи и геопространствените технологии. През 2021 г. беше създадена специалността „Геопространствени системи и технологии“, а през 2024 г. университетът откри и модерна магистърска програма „Приложна геоинформатика“. По-рано бе създаден Национален университетски център за геопространствени изследвания и технологии, утвърдил се като един от основните изследователски центрове в страната.

Новото звено ще помогне за развитието на иновативни разработки и научни изследвания в основни направления на геопространствените технологии и съвременната геоинформационна наука. Те ще допринесат за предоставянето на данни, анализи и нови знания по отношение на съвременните обществени предизвикателства като управление на природни ресурсни, градско планиране, сигурност, енергетика, транспорт, цифрова трансформация и др.

Институтът ще подкрепи и повишаването на качеството на обучението на докторанти и подготовката на млади учени в съответствие с най-добрите световни практики.