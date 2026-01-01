Въоръжените сили на Йордания тази сутрин съобщиха, че са унищожили три ирански балистични ракети, след като иранската армия потвърди за атака, насочена срещу военна база в страната, използвана от американската армия, предаде Франс прес.

Трите ракети, изстреляни от Иран, са прехванати след като са влезли във въздушното пространство на Йордания, се казва в изявление на армията.

Според иранската държавна информационна агенция ИРНА и изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), атаката е била насочена срещу американска военна база в Йордания. От Техеран заявиха, че ударът е част от отговора на последните американски военни действия срещу ирански цели.

Иран атакува американска база в Йордания

Йорданските въоръжени сили подчертаха, че системите за противовъздушна отбрана са действали в съответствие с правилата за защита на националния суверенитет и сигурността на страната. Военните допълниха, че няма да позволят въздушното пространство на Йордания да бъде използвано като арена на регионални конфликти.

По данни на американското Централно командване (CENTCOM) през последните часове САЩ са нанесли нови удари по десетки цели в Иран. Иран отговори с ракетни и безпилотни атаки срещу държави в региона, в които има американско военно присъствие, включително Йордания, Бахрейн и Кувейт.

Ескалацията допълнително засилва опасенията от разрастване на конфликта в Близкия изток. Междувременно продължават дипломатическите усилия за възобновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран, но към момента не се съобщава за напредък.