Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по четири обекта в американската база „Ал Азрак“ в Йордания с ракети с голям обсег, съобщиха ирански медии, цитирани от Ройтерс.

КГИР заяви, че сред целите на атаката са били хангари за изтребители Ф-35 и център за командване и контрол, и предупреди, че е готов да даде „разгромяващ и решителен“ отговор на всякакви по-нататъшни атаки от страна на САЩ.

Въоръжените сили на Йордания казаха, че са прехванали и свалили пет ракети, изстреляни от Иран срещу „Ал Азрак“. Те добавиха, че на територията на страната са паднали отломки от прехванатите ракети, но няма информация за жертви или щети.

Иран извърши атаки и в Бахрейн и в Кувейт, които обявиха тревога и задействаха противовъздушната си отбрана, посочва Асошиейтед Прес.

Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран на 28 февруари, войната разтърси световната икономика, което доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят и направи много основни стоки, включително храните, по-скъпи.

Официалните представители не успяха да превърнат сключеното през април споразумение за прекратяване на огъня в сделка за трайно прекратяване на конфликта, особено след като Израел засили и разшири военната си кампания в Ливан срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

По-рано днес Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM) съобщи, че изтребители от ВВС и ВМС на САЩ са нанесли удари в Иран, като са били набелязани цели от „противовъздушната отбрана, наземни контролни станции и радарни станции за наблюдение“. Иран потвърди за удари около Бандар Абас и остров Кешм, но не даде подробности за нанесените щети.