Българският паспорт се нарежда на едно място след американския по привлекателност и дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с издавания в САЩ документ, показва класацията "Хенли" (Henley Passport Index), която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни.

Българският паспорт се нарежда на 11 място, което си поделяме с Румъния и осигурява безвизов достъп до 178 страни.

Българският паспорт е на 13-о място в света по привлекателност

Най-слаб родният документ е бил през 2006 г., когато е заемал 29-а позиция.

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея, ОАЕ и Япония (188 държави) и Швеция (187 държави).

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Американският паспорт се нарежда на 10 място и достъп до 180 страни, с което падна до най-ниската си позиция, откакто се води класация, въпреки че броят на страните, до които притежателите му имат безвизов достъп не се е променил спрямо миналата година.