Бивш спринтьор и треньор, носител на два златни медала, е изчезнал по време на почивка и от около два месеца не се е свързвал с приятели или колеги. Легенда на британската лека атлетика е в неизвестност, след като е заминал на почивка в чужбина и от два месеца не е осъществявал контакт с близките си.

Бившият спринтьор Леон Баптист, на 41 години, който спечели два златни медала от Игрите на Британската общност, се смята, че е пътувал до Мароко за ергенско парти или голф ваканция. Пътуването обаче е трябвало да продължи само един уикенд, а според съобщенията оттогава няма и следа от него.

Опитите за връзка с Баптист чрез съобщения и обаждания са били неуспешни, което поражда сериозни притеснения за неговото състояние. Тревогата е била повдигната за първи път от бивш негов съотборник на 14 август.

Баптист има знаменита кариера в спринта, като печели два златни медала на Игрите на Британската общност през 2010 г. в Делхи, Индия. Той триумфира в бягането на 200 метра и също така си осигури злато като част от щафетата на Англия на 4х100 метра.

В момента Баптист е треньор на няколко атлети от най-високо ниво, включително Чарли Добсън, който спечели бронз в щафетата 4х400 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Наскоро Добсън не успя да премине полуфиналите на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Отсъствието на Баптист обаче беше очевидно, като приятели и колеги съобщават, че не са имали никаква комуникация с него от почивката му в Мароко преди около два месеца.

Бивш съотборник сподели пред “Гардиън“: “Никой не знае какво се е случило. Много е притеснително.“

Баптист направи фурор в света на атлетиката като младеж, спечелвайки злато на 100 метра за Великобритания на Европейското първенство за юноши във Финландия през 2003 г., когато е само на 18 години. Той също така триумфира като част от щафетата 4х100 метра.

Успехите му водят до избирането му за млад атлет на годината от Асоциацията на британските спортни журналисти. Баптист обаче пропусна Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. поради операция.

Той прекрати състезателната си кариера на 28-годишна възраст през 2014 г. и се насочи към треньорската професия.