Във връзка със задимяването в София, предизвикано от мащабните горски пожари в Сърбия, Столичната община информира, че ситуацията с качеството на атмосферния въздух в града постепенно се подобрява.

Според официалните данни от Националната система за мониторинг на МОСВ и Мобилната автоматична станция, между 12:00 и 13:00 ч. е регистриран моментен пик в нивата на фини прахови частици (ФПЧ10). Най-високи стойности са отчетени в АИС „Надежда“, където в 12:00 ч. часовата концентрация е достигнала 100 µg/m³, при средноденонощна норма от 50 µg/m³

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Към 15:00 ч., обаче, измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг.

► АИС „Надежда“: нивата са спаднали до 56.56 µg/m³.

► АИС „Дружба“ и АИС „Младост“: съответно 46.26 µg/m³ и 42.9 µg/m³

► АИС „Павлово“: 38.33 µg/m³.

► Мобилна автоматична измервателна станция (Цар Освободител): 48.46 µg/m³.

Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават трайно в рамките на нормативните изисквания.

По данни на НИМХ, задимяването е пренесено над Софийската котловина от силен северозападен вятър и вследствие на големи пожари в съседна Сърбия. Експертната прогноза е благоприятна – вятърът ще продължи със същата посока и интензитет до утре по обяд, което ще подпомогне пълното и трайно разсейване на замърсителите от приземния въздушен слой.

От Столичната община гарантираха, че продължават непрекъснатия мониторинг и ще предоставят актуална информация при всяка промяна в обстановката. Съветват се гражданите да преустановят престоя на открито и да затворят прозорците на домовете си в случай, че усетят повторно задимяване.