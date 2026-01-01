Мараня, мътен въздух, силна, задушлива миризма и задимяване – тревожните сигнали в социалните мрежи не спират и постъпват още от преди обяд от много хора, предимно от Западна България (най-вече София, Перник и Костинброд), Северозападна и Централна Северна България, показа първо проучване на Dariknews.bg.

Столична община изпрати официално съобщение, в което информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, също не отчитат огнища на територията на общината. Заради силния вятър в части от страната обаче задимяване у нас идва от голям пожар в Сърбия. "Постъпили са над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части. По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра", се посочва в информацията.

Столична община: Има ли превишения на нормите на въздуха в София?

БТА

БТА

Предприети са мерки за състоянието на въздуха: "Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части. Към настоящия момент измерванията на МАИС не показват превишения на нормите на основните показатели". Екипите на Столична община и Мобилната станция за измерване остават на терен. "Ще продължим да информираме обществеността за всяка промяна в динамичната обстановка чрез официалния сайт и каналите за комуникация на общината", допълват оттам.

Междувременно данни от няколко измервателни станции бяха публикувани от Столичната община, посочва NOVA.

От Община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност.

За задимяване алармират и много хора в Северозападна и Централна Северна България, тъй като ветровете там са най-силни.

Според данни на международната платформа за качество на въздуха World Air Quality Index (WAQI), достъпна на aqicn.org, в София има зони в жълто (умерено), оранжево (нездравословно за чувствителни групи) и дори червено (нездравословно).

При задимяване във въздуха специалистите съветват хората да ограничат продължителния престой на открито, особено при силна миризма на изгоряло или видима мъгла от дим.

Препоръчва се прозорците да се държат затворени, а при възможност да се използва пречиствател на въздуха или климатик в режим рециркулация.

Хора с астма, хронични белодробни или сърдечни заболявания, както и деца и възрастни, трябва да бъдат особено внимателни и да ограничат максималко физическите активности навън.

При необходимост от излизане е добре да се носи защитна маска, която задържа фини прахови частици.

Властите призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие.

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За днес синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издадоха предупреждение от първа степен (жълт код) за потенцилно опасно време и силен вятър в 5 области от Северна България (Видин, Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново) и област Пазарджик.

След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен; в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В Източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще остане от югоизток – слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, в София – около 29°.

През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачността и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°.