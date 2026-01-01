Системата BG-ALERT беше задействана в Костинброд и Кюстендил заради силното задимяване вследствие на пожара в Сърбия. И в двете предупреждения се посочва, че към момента няма опасност за населението, но гражданите са призовани да затворят прозорците и вратите и да следят официалната информация.

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От Община Костинброд съобщиха, че силното задимяване на територията на общината е вследствие на пожара в Сърбия.

„Във връзка със силното задимяване на територията на община Костинброд Ви информираме, че то е вследствие на пожар на територията на Република Сърбия. Към момента няма опасност за населението. Препоръчваме да държите прозорците затворени. Следете официалната информация“, се посочва в съобщението.

По-късно предупреждение чрез BG-ALERT беше получено и в Кюстендил.

„ВНИМАНИЕ! Силно задимяване от пожар на територията на Р Сърбия. Няма опасност за населението. Препоръчително е да затворите прозорците и вратите. Следете официалната информация“, гласи съобщението от областния управител на област Кюстендил.

От Община Костинброд по-рано апелираха гражданите да затворят прозорците и вратите, да избягват престой и физически натоварвания на открито. Препоръчва се децата и възрастните хора да останат на закрито, а хората с дихателни проблеми да бъдат особено внимателни.