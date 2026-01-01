Възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество и за задълбочаване на установеното стратегическо партньорство между България и Япония обсъдиха на среща българският външен министър Велислава Петрова и японският посланик в България Чикахиса Суми, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Като приоритетни области бяха откроени търговско-икономическите отношения, инвестициите, енергетиката, туризмът, науката и технологиите, както и образователният и културният обмен, посочиха от министерството.

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Акцент в разговора бе поставен и върху възможностите за насърчаване на образователния и младежкия обмен чрез различни програми, които да позволят на младите хора да опознаят по-добре съответната страна.

Министър Петрова приветства установеното сътрудничество между Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и Националната изследователска агенция на Япония RIKEN. Партньорството обхваща области на изкуствения интелект като роботиката, машинното обучение и компютърното зрение, добавиха от МВнР.

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„Сфери като бизнеса и научните изследвания изпреварват в развитието си действията на правителствата“, заяви външният министър. Велислава Петрова допълни, че България трябва да се възползва от възможностите, които се създават и активно да подкрепя реализирането на инициативи с голям потенциал.

Двете страни подчертаха също и ключовото значение на свързаността в актуалния геополитически контекст. „Свързаността е реализирането на конкретни проекти и партньорства и именно в тази посока са насочени усилията на България“, отбеляза министър Петрова.

В началото на март служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с посланика на Япония в България Чикахиса Суми, на която двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на инвестициите, иновациите и високите технологии.