Прокуратурата привлече като обвиняеми пет лица - четирима мъже и една жена, за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив от декември 2023 г. до 24 септември, с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от обвинението.

На двама от обвиняемите - мъже, е повдигнато обвинение и за пране на пари. Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали - злато и сребро.

МВР

Те търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия. Предлагали ги в златарско ателие в Пловдив, чийто адрес съвпадал с този на фирмата, чийто собственик е един от обвиняемите.

Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато.

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За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.

МВР

Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни моторни превозни средства - леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в гр. Пловдив.

На 24 септември 2026 г. в гр. Пловдив е била проведена специализирана операция на служители от МВР-ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. На пет лица са предявени горепосочените обвинения и спрямо всеки от тях е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях - 10 000 евро, на един - 15 000 евро и на един - 20 000 евро.

МВР

Извършени са общо 21 броя претърсване и изземване на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на Пловдив. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други.

Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването.