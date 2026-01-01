Разбиха организирана престъпна група след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжната прокуратура-Пловдив, съобщиха от обвинението.

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На 2 юли прокуратурата привлече като обвиняеми шест лица - четирима мъже и две жени, както следва: пет лица за това, че от лятото на 2024 г. до юли в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение, създадено с користна цел, и с цел да вършат съгласувано в страната престъпление - укриване на данъци и пране на пари. Едно лице от тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпната група.

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Спрямо ръководителя на организираната престъпна група - 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли в Пловдив, в условията на продължавано престъпление е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление - укриване на данъци, участие в организирана престъпна група, изпиране на пари, са привлечени две лица от участниците в групата.

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По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж, ръководител на организираната престъпна група, е имало регистрирани три дружества в област Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности.

Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите генерирани от престъпленията са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.

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Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като за да им предадат легален вид са извършвали плащания по банков път.

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Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители. На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1 500 000 евро.

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На 1 юли са извършени 25 претърсвания и изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства.

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Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи. Задържани са били 6 лица, като на всички са предявени обвинения и са задържани за срок до 72 часа.

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Окръжната прокуратура внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четирима от тях. Спрямо други двама от обвиняемите е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на по 10 000 евро.