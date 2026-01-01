При специализирана операция на ГДБОП и ДАНС, проведена на 23 април, е неутрализирана организирана престъпна група за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са наркотици, боеприпаси и близо 600 000 евро в брой, трима са задържани, един се издирва. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства.

В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

По-късно от прокуратурата дадоха подробности за случая.

Четирима души са обвиняеми за престъпен сговор, изпиране на близо 600 хил. евро, държане с цел разпространение на над 67 кг наркотични вещества и противозаконно държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия.

Според разследването, в периода от февруари до 23 април 2026 г. те са се договорили да държат и разпространяват наркотици с цел печалба.

Един от обвиняемите е задържан за притежание с цел разпространение на над 67 кг високорискови наркотици, сред които коноп и вещества със съдържание на THC, открити на различни места в София. Друг от участниците е обвинен и за пране на пари, след като е държал близо 590 000 евро, за които е знаел, че са придобити от престъпна дейност. При него са намерени и над 600 боеприпаса без разрешително.

С решение на Софийски градски съд двама от обвиняемите са оставени в ареста, трети е под домашен арест заради здравословни проблеми, а четвъртият се издирва.

Съдът приема, че има достатъчно доказателства за извършените престъпления и реална опасност обвиняемите да извършат нови. Определенията не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред по-горна инстанция.