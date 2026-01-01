Италианският премиер Джорджа Мелони отмени планираното си посещение в Кипър, за да посети ранените в инцидента в центъра на северния италиански град Модена, където шофьор, който в миналото е имал психиатрични проблеми, помете пешеходци с колата си, съобщи Франс прес.

Кой е мъжът, който рани седем души в Модена, помитайки ги със 100 км/ч

Шофьорът, италиански гражданин от марокански произход, е ранил тежко няколко души, след като се е врязал с автомобила си в пешеходци, а след това автомобилът се блъснал във витрината на магазин и е помел една жена.