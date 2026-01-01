България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на Евровизия 2026. Това съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева чрез пост във Фейсбук.

Тази награда е за невероятния сценичен екип зад DARA и Bangaranaga според коментаторите на участващите държави, пише още Армутлиева.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“, съобщава БНТ.

Преди два дни българската изпълнителка успя да си осигури място на големия финал след силно представяне на втория полуфинал. Със стабилни вокали, впечатляваща сценография и емоционално присъствие DARA успя да спечели както зрителите и журито, така и акредитираните журналисти на конкурса.

„Bangaranga“ бързо беше определена като „черния кон“ на тазгодишното издание на „Евровизия“. Трите минути на сцената промениха очакванията и поставиха България сред държавите, които могат да поднесат голямата изненада във финалната вечер.

Финалът на "Евровизия 2026" е тази вечер от 22:00 ч. (българско време).