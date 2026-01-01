Събраните до момента доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са виновни за тежката катастрофа на столичното „Челопешко шосе“ и са се движили с около 150 км/ч. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев пред журналисти.

От СДВР съобщиха, че при инцидента са пострадали 17 души, а двама граждани на Индия са загинали на място. По-късно е починал и трети човек, пътувал в един от автомобилите.

Трима от пострадалите остават в критично състояние.

„Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него“, обясни Кънев.

Трети човек е починал след тежката катастрофа с гонка на Челопешко шосе

Според разследването двата автомобила са се преследвали, а след удар помежду им единият се е врязал в автобуса на градския транспорт. Преди това една от колите е ударила стълб и спирка.

Заместник-градският прокурор подчерта, че водачът на автобуса е спазил всички правила за движение.

Той посочи още, че след инцидента единият автомобил се е запалил в автобуса и ако пожарникарите не са реагирали своевременно, е имало опасност всички пътници да загинат.

По случая се извършват активни действия по разследването. Изземват се записи от камерите в автобуса, взети са ДНК проби и отпечатъци.

Всички участници в катастрофата са били тествани на място за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Взети са и кръвни проби за допълнителни изследвания.

Трета жертва след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, част от пострадалите остават в болница

От прокуратурата съобщиха, че две от лицата не притежават български свидетелства за управление. Установено е, че разполагат с шофьорски книжки, издадени в Чехия, като предстои да бъде проверено дали документите са истински и дали лицата имат нарушения в други държави от Европейския съюз.

„Единият е с година стаж зад волана, ако приемем книжката за валидна, а другият – с малко повече от година“, посочи Кънев.

Проверява се и социалната активност на участниците в катастрофата, както и произходът на средствата, с които са придобили автомобилите.

„Лицата са известни на органите на МВР и прокуратурата“, каза още заместник-градският прокурор.

В единия автомобил са пътували двама души, а в другия – трима.

„Прокуратурата е безкомпромисна към подобни деяния“, заяви Ангел Кънев.

Единият от водачите на лекия автомобил е проявил агресия към шофьора на автобуса.