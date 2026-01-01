Министерството на образованието и науката (МОН) насърчава училищата да интегрират здравното образование в свои учебни програми, като позволява на училищата да адаптират съдържанието според специфичните нужди и интереси на своите ученици. Това каза министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Анна Бодакова относно въвеждането на системно здравно образование в българските училища.

Реализацията на рамковите изисквания за здравно образование в училищата се осъществява пряко чрез утвърдени учебни програми за общообразователната подготовка по различни учебни предмети. Учебните програми на МОН не фиксират конкретен брой часове за изучаване на определени теми, включително и за темата на здравното образование, обясни министър Вълчев.

Той каза, че въпросите, свързани със здравното образование, са интегрирани в различни учебни предмети от общообразователната подготовка - като родинознание, човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, информационни технологии, философия, физическо възпитание и спорт, както и в профилираната подготовка за съответния предмет, изучаван в 11-и и 12-и клас.

Допълнително, съгласно действащите нормативни актове, учебният план предоставя възможност на училищата да включват здравното образование и като самостоятелен предмет в избираеми учебни часове, съобщи образователният министър. В тези случаи училищата разработват собствени учебни програми, в които отразяват нуждите и интересите на учениците, съобразно изискванията на закона и тяхната възраст, допълни той.

Съществен принос за осъществяване на здравното образование в училищата има и часът на класа, в който се предвиждат и задължителни часове за здравно образование. Темите се определят на училищно равнище и според възрастта на учениците, каза министър Георги Вълчев.

Той съобщи, че чрез Наредба номер 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование МОН подпомага процеса на по-активно включване на здравното образование - както в училищното, така и в предучилищното образование. В наредбата изрично е регламентирано, че гражданското, здравното и екологичното образование се осъществяват във всички възрастови групи, поясни министър Вълчев.