Оставката на проф. д-р Георги Вълчев като ректор на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, която е подадена на 8 май тази година заради избирането му за министър на образованието и науката, беше приета днес на заседанието на Общото събрание на СУ.

Кандидатите за избор на ректор вече са четирима, като към тримата се присъедини и проф. д-р Мадлен Данова. Нейната кандидатура също беше издигната през юни, но беше обявено, че не отговаря на изискванията. Днес беше гласувано проф. д-р Мадлен Данова също да участва в избора на ректор. Общо 206 бяха гласовете за участието на проф. Данова, против гласуваха 33-ма членове на Общото събрание, а въздържалите се бяха 73-ма.

Кои са кандидатите за ректор на Софийския университет

Общото събрание на Софийския университет се очаква днес да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като проф. д-р Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

В момента в залата имаше и предложение временно изпълняващият длъжността ректор на СУ проф. Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат за ректор.

Общо 307 от членовете на Общото събрание гласуваха за оставката на проф. Георги Вълчев, против бяха петима, а въздържалите се бяха трима.

В началото членовете на Общото събрание гласуваха медиите да бъдат допуснати в аудитория 272 в Ректората, в която се провежда днешното заседание. На него трябва да бъде избран ректор, който да довърши мандата на проф. Георги Вълчев до ноември 2027 г.

Хубаво е ректорският екип да продължи и да довърши мандатната програма на проф. Георги Вълчев, за да няма излишен стрес, каза заместник-ректорът на СУ акад. Тони Спасов.

Тримата кандидати за ректор на Софийския университет - проф. д-р Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Милен Замфиров, представиха програмите си за довършване на мандата на проф. Георги Вълчев през юни.

Доц. Наталия Киселова от Юридическия факултет на СУ говори за постъпил сигнал от проф. Мадлен Данова, която не беше допусната като четвърти кандидат за ректор, защото ще навърши 65 години към ноември 2027 г.

От СУ съобщиха на 10 юни, че тогава са постъпили четири кандидатури за ректор: на проф. дфзн Георги Райновски, Физически факултет, издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет; на проф. д-р Елиза Стефанова, Факултет по математика и информатика, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика; на проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност; и на проф. дпн Милен Замфиров, Факултет по науки за образованието и изкуствата, издигнат от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Комисията констатира през юни, че следните три кандидатури отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет: на проф. дфзн Георги Райновски, на проф. д-р Елиза Стефанова и на проф. дпн Милен Замфиров.

Членовете на Общото събрание, преди да гласуват, дискутираха дали да допуснат проф. Мадлен Данова да участва като четвърти кандидат за избор на ректор на Софийския университет.