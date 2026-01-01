Лорен Бенет, член на момичешката група G.R.L. и гостуващ изпълнител в световния хит Party Rock Anthem на LMFAO, почина на 37-годишна възраст, съобщава „Гардиън“.
„С голяма тъга съобщаваме за кончината на нашата любима Лорен“, написа групата на страницата си в Инстаграм. „Сърцата ни са разбити и не можем да изразим колко много означаваше тя за нас.“ Причината за смъртта не е посочена.
The curse of GRL: Lauren Bennet's shock death at 36 follows tragic suicide of bandmate Simone Battle https://t.co/FFPoPQa4un— Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026
Родена в Меофъм, Кент, Великобритания, Бенет участва в местни конкурси за таланти и пее в пъбове и барове, преди да се включи в риалитито The X Factor. След като е елиминирана във финалната фаза, тя е поканена на прослушване за нова момичешка група, наречена Paradiso Girls. След като се присъединява към групата, Бенет се премества в Лос Анджелис на 17-годишна възраст. Групата издава сингъла Patron Tequila с участието на Лил Джон и Ив, който достига трето място в класацията за танцови клубни песни в САЩ през 2009 г.
След като Party Rock Anthem на LMFAO се превръща в световен хит през 2011 г., Бенет се присъединява към G.R.L. – петчленна изцяло женска група. Групата участва в сингъла на Pitbull от 2014 г. Wild Wild Love и постига най-големия си успех с Ugly Heart, който достига Топ 20 във Великобритания и Топ 5 в Австралия и Нова Зеландия.
⚫ «Nos cœurs sont brisés»— Le Parisien (@le_Parisien) July 7, 2026
Lauren Bennett, chanteuse du tube «Party Rock Anthem» de LMFAO et membre de G.R.L., est morte à 37 ans
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След смъртта на певицата от групата Симоне Батъл през 2014 г. G.R.L. издава сингъл в нейна памет, озаглавен Lighthouse, и започва партньорство с благотворителната организация за психично здраве Give an Hour.
„Има много млади хора, които отнемат живота си, а музикалната индустрия оказва огромно влияние върху младежта“, заяви Бенет по онова време. „Надяваме се, че ще успеем да помогнем на поне един човек.“
Party Rock Anthem singer Lauren Bennett dies aged 37 https://t.co/m1DA3jNdzY— BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2026
G.R.L. продължиха да изнасят от време на време концерти на живо и за кратко се събраха отново като четиричленна група през 2020 г., припомня „Гардиън“.
„Завинаги ще пазим в сърцата си любовта, смеха и безбройните спомени, които тя ни даде“, написаха G.R.L. в почит към Бенет. „Нейният прекрасен дух докосна живота на толкова много хора и тя ще ни липсва дълбоко и завинаги ще бъде обичана.“